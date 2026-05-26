Radici Foreste | 4 serate di teatro in Piazzetta Malipiero ad ingresso gratuito

Il festival Radici Foreste prosegue con quattro serate di teatro gratuite nella Piazzetta Malipiero. L’evento si svolge a Mestre e Marghera e include spettacoli, laboratori e attività per tutte le età. Il programma riguarda il teatro, il circo contemporaneo e le arti performative, coinvolgendo gli spazi urbani e verdi delle due località.

Prosegue Radici Foreste, il festival diffuso dedicato al teatro, al circo contemporaneo e alle arti performative che animerà gli spazi urbani e verdi di Mestre e Marghera con spettacoli, laboratori e attività pensate per tutte le età.Dopo il successo del weekend inaugurale al Parco della Bissuola. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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