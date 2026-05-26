Radici Foreste | 4 serate di teatro in Piazzetta Malipiero ad ingresso gratuito

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il festival Radici Foreste prosegue con quattro serate di teatro gratuite nella Piazzetta Malipiero. L’evento si svolge a Mestre e Marghera e include spettacoli, laboratori e attività per tutte le età. Il programma riguarda il teatro, il circo contemporaneo e le arti performative, coinvolgendo gli spazi urbani e verdi delle due località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue Radici Foreste, il festival diffuso dedicato al teatro, al circo contemporaneo e alle arti performative che animerà gli spazi urbani e verdi di Mestre e Marghera con spettacoli, laboratori e attività pensate per tutte le età.Dopo il successo del weekend inaugurale al Parco della Bissuola. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Radici Foreste: teatro e circo contemporaneo al Parco della Bissuola il 2 e 3 maggioIl 2 e 3 maggio si terrà al Parco della Bissuola un evento dedicato al teatro e al circo contemporaneo.

Festa della Liberazione, ingresso gratuito nel Teatro RomanoIl Teatro Romano di Benevento aprirà gratuitamente le sue porte venerdì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web