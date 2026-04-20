Radici Foreste | teatro e circo contemporaneo al Parco della Bissuola il 2 e 3 maggio

Il 2 e 3 maggio si terrà al Parco della Bissuola un evento dedicato al teatro e al circo contemporaneo. Si tratta di Radici Foreste, un festival che si svolgerà tra spazi urbani e aree verdi di Mestre e Marghera. La manifestazione fa parte di un progetto più ampio che sarà lanciato nella primavera-estate del 2026 e coinvolgerà diverse location tra le due città.

Nasce nella primavera-estate 2026 “Radici Foreste”, festival diffuso dedicato al teatro, al circo contemporaneo e alle arti performative, che coinvolgerà spazi urbani e aree verdi tra Mestre e Marghera.ProgrammaIl festival “Radici Foreste 2026” prende il via con un intenso weekend di spettacoli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate "Striptease", circo contemporaneo e teatro danza al ManicomicsVenerdì 13 febbraio alle ore 21 al Teatro Manicomics è in programma lo spettacolo di circo contemporaneo e teatro danza "Striptease" di Claudio... Dal circo contemporaneo alla danza: tris di appuntamenti con il Teatro Ragazzi a Montecarotto, Corinaldo e ChiaravalleJESI - Teatro d'attore e di figura, danza e circo contemporaneo, con le migliori compagnie del settore danno appuntamento domenica 1° febbraio ore 17...