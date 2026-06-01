Raddoppio del Ponte Corleone nuove ordinanze | come cambia il traffico sino alla fine del 2026

Notizia in breve

Dal 29 maggio, il traffico sul Ponte Corleone sarà soggetto a limitazioni a causa dei lavori di raddoppio e della costruzione di ponti laterali sul viadotto Oreto. Le nuove ordinanze del Comune stabiliscono modifiche temporanee alla circolazione veicolare, che resteranno in vigore fino alla fine del 2026. Queste misure sono state adottate per permettere lo svolgimento dei lavori di ampliamento del ponte.