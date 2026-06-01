Raddoppio del Ponte Corleone nuove ordinanze | come cambia il traffico sino alla fine del 2026
Dal 29 maggio, il traffico sul Ponte Corleone sarà soggetto a limitazioni a causa dei lavori di raddoppio e della costruzione di ponti laterali sul viadotto Oreto. Le nuove ordinanze del Comune stabiliscono modifiche temporanee alla circolazione veicolare, che resteranno in vigore fino alla fine del 2026. Queste misure sono state adottate per permettere lo svolgimento dei lavori di ampliamento del ponte.
L'ufficio Traffico del Comune ha emanato lo scorso 29 maggio una nuova ordinanza di limitazione alla circolazione veicolare necessaria per consentire i lavori per il raddoppio del Ponte Corleone con la costruzione dei ponti laterali sul viadotto Oreto.Il nuovo provvedimento riguarda la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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