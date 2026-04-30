Metrobus nuove ordinanze | come cambia la viabilità

A Perugia sono in corso i lavori per la prima linea del sistema di bus rapido. Il Comune ha approvato nuove ordinanze che modificano la viabilità in alcune vie e strade del centro urbano. Questi provvedimenti sono stati adottati su richiesta dell’impresa incaricata dei lavori e sono destinati a influenzare la circolazione nelle aree coinvolte. Le modifiche resteranno in vigore durante la durata dei lavori per la realizzazione del progetto.

Proseguono i lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit a Perugia. Il Comune, su richiesta della ditta esecutrice, ha adottato nuovi provvedimenti in materia di viabilità che interesseranno alcune vie e strade del capoluogo. Strada SettevalliDisposta la proroga.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Metrobus, proseguono i lavori sul corridoio Pievaiola–Settevalli Notizie correlate Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zoneIl Comune di Perugia ha disposto l'adozione di nuovi provvedimenti in materia di viabilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della prima... Metrobus, nuove modifiche alla circolazione in via Settevalli: come cambia la viabilitàNuove modifiche alla viabilità in via Settevalli a Perugia, per consentire l'avanzamento degli interventi del Metrobus. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zone; Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in via Penna; Perugia, via Donizetti: modifiche alla circolazione per lavori Metrobus; Metrobus, nuova ordinanza in viale San Sisto. Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in via PennaContinuano a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del Metrobus a Perugia. Il comune, con una nuova ordinanza (numero 673 del 24 aprile 2026), ha disposto modifiche temporanee alla circolazion ... corrieredellumbria.it Metrobus, continuano i lavori: da oggi nuove modifiche alla viabilità in via DonizettiProcedono spediti i lavori per la realizzazione del Metrobus lungo il corridoio Pievaiola–Settevalli. Il Comune di Perugia, con una nuova ordinanza, ha disposto modifiche temporanee alla circolazione ... corrieredellumbria.it lavori, metrobus avanza: cambia di nuovo viabilità e velocità ridotta al minimo. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook