Nella riunione del 30 aprile, la Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al livello del 2%, senza variazioni. La decisione segue una politica di cautela e non prevede modifiche immediate alle condizioni di mercato. La scelta interessa anche i mutuatari, poiché le oscillazioni dei tassi influenzano l’andamento delle rate previste alla fine del 2026.

La BCE ha lasciato i tassi di interesse invariati al 2%. La decisione è stata presa nella riunione del 30 aprile e conferma la linea prudente della Banca centrale. Anche nel contesto di crisi internazionale, la motivazione per lasciare i tassi invariati è che l’ inflazione dell’area euro è ancora sotto controllo. Questo approccio però non è lo stesso dei mercati finanziari, che si muovono in anticipo e guardano già alla stagione estiva e a cosa comporterà. Entro la fine dell’estate la Banca centrale europea potrebbe aumentare i tassi dello 0,25% ciascuno. Secondo le stime sull’impatto della più grave crisi energetica della storia, ci potrebbero essere ulteriori interventi fino al 2027 e una fase di stabilizzazione fino al 2029.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento tassi BCE in arrivo, come cambia la rata del mutuo alla fine del 2026

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