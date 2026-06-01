Racconto di una notte anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2026 | Mahir e Canfeza tra fuga mancata e matrimonio tormentato

Da ilsipontino.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le nuove puntate di Racconto di una notte, in onda su Canale 5 dall’8 al 14 giugno 2026, promettono una settimana intensa, dominata da sentimenti contrastanti, vendette e scelte che cambieranno il destino dei protagonisti. La soap turca, ormai diventata un appuntamento fisso del pomeriggio e della prima serata, entra in una fase narrativa in cui ogni personaggio si trova costretto a fare i conti con le proprie paure e con le conseguenze delle proprie azioni. Il rapporto tra Mahir e Canfeza attraversa un momento decisivo, mentre Selim lotta tra la vita e la morte e prepara un ritorno che potrebbe sconvolgere tutti. La villa diventa il centro di tensioni familiari, segreti e manipolazioni che rischiano di esplodere da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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RACCONTO DI UNA NOTTE, anticipazioni al 5 giugno: Canfeza LASCIA Mahir, lui resta ferito da Savas

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