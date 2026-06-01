Raccolta rifiuti a Viterbo come funziona il 2 giugno

Il 2 giugno, giorno festivo infrasettimanale, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Viterbo si svolgerà normalmente. La raccolta sarà rispettata per tutte le categorie di utenza secondo il calendario abituale di ogni zona. Nessuna variazione è prevista rispetto alle consuete modalità di raccolta. La raccolta si svolgerà come in giorni feriali, senza interruzioni o modifiche.

Martedì 2 giugno, festivo infrasettimanale, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Viterbo è regolare per tutte le categorie di utenza, come da normale calendario di ogni singola zona. Garantita anche la raccolta stradale nella zona C (isole di prossimità). Il centro comunale di raccolta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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