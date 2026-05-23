Raccolta rifiuti parte il conto alla rovescia | a giugno i nuovi cassonetti in prima circoscrizione a Verona
A partire dalla seconda settimana di giugno, in Prima circoscrizione a Verona sarà attivato un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con cassonetti a accesso controllato. La modifica riguarda l’introduzione di contenitori con sistemi di sicurezza e identificazione per regolare l’uso. La riorganizzazione interessa specificamente questa zona della città, senza indicazioni su altre aree o dettagli tecnici aggiuntivi.
Dalla seconda settimana di giugno prenderà il via in Prima circoscrizione a Verona il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con cassonetti ad accesso controllato. La sostituzione dei vecchi contenitori interesserà progressivamente i quartieri extra Ansa Adige, in particolare San Zeno, Cittadella. 🔗 Leggi su Veronasera.it
T-minus 1 month until planned harvest of the now 969-day VermiBag Mini - vermicompost
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