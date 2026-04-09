La nuova raccolta funziona | Calano i rifiuti prodotti

A quasi un anno dall'adozione della nuova organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti in Valsamoggia, si registrano i primi risultati positivi. Secondo i dati ufficiali, la quantità di rifiuti prodotti dalla popolazione è diminuita rispetto al periodo precedente. La modifica del sistema ha portato a un miglioramento nella gestione dei rifiuti e a una riduzione complessiva dei materiali conferiti.

È trascorso quasi un anno da quando in Valsamoggia è stato riorganizzato il sistema di raccolta dei rifiuti. Era lo scorso maggio, infatti, quando a Castello di Serravalle e Savigno si è proceduto alla riorganizzazione delle isole stradali con la sostituzione di tutti i contenitori e l’introduzione dei cassonetti informatizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, mentre nei a Bazzano, Crespellano e Monteveglio si è proceduto alla distribuzione dei kit con i bidoncini per l’organico e l’indifferenziato. Undici mesi sufficienti per tracciare un primo bilancio che, numeri alla mano, evidenzia risultati importanti: la produzione complessiva di rifiuti sul territorio è diminuita del 5,43%, mentre la raccolta differenziata è cresciuta dell’1,48%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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