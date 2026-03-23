Calciomercato Napoli Anguissa e Lobotka futuro in dubbio? Manna vuole ringiovanire gli azzurri

Non sarà un'estate senza fuochi d'artificio. Anzi. Anche se il Napoli proverà a cambiare qualcosa rispetto alle ultime volte: il club sa bene di dover correggere la rotta, di dover innovare senza stravolgere, di dover correggere i pochi errori di valutazione arrivati fin qui. Il ciclo di Conte non è finito, anzi potrebbe addirittura rilanciarsi. E come ogni ciclo che si rispetti ha bisogno delle sue novità. Anche per questo la prossima estate di mercato per il Napoli sarà importante come era stata quella del 2022, quella che aveva visto l'addio di tanti campioni azzurri e l'alba del terzo scudetto napoletano. In fondo,... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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