Adrien Rabiot ha manifestato disponibilità a trasferirsi al Napoli. Secondo fonti di mercato, il centrocampista francese è stato identificato come il principale obiettivo di una squadra di Serie A per rinforzare il reparto. La trattativa dipende ora dalla decisione di un’altra squadra di massima serie, che potrebbe influenzare l’esito finale. Rabiot, attualmente senza contratto, attende una proposta ufficiale prima di procedere.

Adrien Rabiot ha aperto concretamente al trasferimento al Napoli. Secondo Nicolò Schira, il francese rappresenta il principale obiettivo di Massimiliano Allegri per il centrocampo azzurro. Rabiot-Napoli: la richiesta esplicita di Allegri. Massimiliano Allegri ha già allenato il centrocampista francese alla Juventus e al Milan. Ora lo vuole ancora con sé al Napoli. La dirigenza partenopea è pronta a offrire a Rabiot un contratto fino al 2029, cifra che testimonia la volontà concreta di chiudere l’operazione. Il giocatore ha manifestato disponibilità al trasferimento in azzurro, elemento che sblocca una trattativa che potrebbe concludersi nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Rabiot-Napoli, arriva il primo sì: ora dipende tutto da una scelta del Milan

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