Napoli il futuro del prestito dipende da Conte | l’agente svela tutto!

L’agente di Luca Marianucci ha confermato che il suo trasferimento al Napoli dipenderà dalla decisione tecnica presa durante la prossima estate. Ha aggiunto che i dettagli relativi all’accordo saranno discussi al termine della stagione. Sul fronte del giovane difensore, l’agente ha dichiarato che sono ancora incerti gli sviluppi futuri, lasciando aperte diverse possibilità. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora da parte delle società coinvolte.

Luca Marianucci al Napoli, il suo prosieguo dipende dalla scelta tecnica estiva: l’agente Mario Giuffredi rimanda i dettagli a fine campionato e apre scenari incerti sul giovane difensore. Marianucci, Giuffredi rinvia le decisioni a giugno. Mario Giuffredi, agente del difensore, ha chiarito che il futuro del ragazzo in azzurro non è ancora definito. Le sue parole a Kiss Kiss Napoli lasciano trasparire una valutazione in corso: “ Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l’allenatore, su di lui devo dire delle cose ma parlerò a fine campionato “. Una dichiarazione che lega direttamente le scelte sul giovane difensore alle decisioni tecniche che il Napoli dovrà prendere nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il futuro del prestito dipende da Conte: l’agente svela tutto! Notizie correlate Skriniar può arrivare a Napoli, ma tutto dipende dal futuro di ConteSkriniar, difensore esperto e molto apprezzato da Conte, è stato accostato al Napoli in varie fasi di mercato anche in passato. Conte ha già chiarito: il suo futuro al Napoli non dipende dalla NazionaleFabio Mandarini sul Corriere dello Sport mette a fuoco il tema che dominerà le prossime settimane: il futuro di Conte. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte sul futuro: 'Ad Adl non rispondo in pubblico'; Napoli, Conte: Futuro? Sto in silenzio. La replica a De Laurentiis dopo il ko con la Lazio; La ricetta di De Laurentiis per il futuro del calcio: tempi da 25 minuti, super campionato europeo e nuovi cartellini. Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchinaPer la prima volta negli ultimi due campionati, sabato al Maradona si è udito qualche fischio dopo la sconfitta con la Lazio. Pochi, sia chiaro. Mentre in curva la gente cantava più forte. Un modo per ... msn.com Napoli, Conte-Adl, il faccia a faccia decisivo: progetto, ambizioni e condizioni per il futuroL’allenatore non chiude la porta alla continuità, anzi: la sua disponibilità c’è, ma subordinata a un progetto chiaro, credibile e soprattutto ambizioso. gonfialarete.com NOSTALGIA ANNI '90 Il grande party a Napoli facebook A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese Vincenti. A Città della Scienza l'evento sulle eccellenze imprenditoriali. #ANSA x.com