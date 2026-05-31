Adrien Rabiot ha espresso interesse a trasferirsi al Napoli, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese ha comunicato la disponibilità a cambiare squadra, manifestando apertura a un possibile trasferimento. La trattativa tra le parti sembra in fase avanzata, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La decisione finale dipenderà dagli accordi tra i club e dalle condizioni contrattuali.

Adrien Rabiot apre al Napoli seguendo Massimiliano Allegri: il centrocampista francese ha manifestato disponibilità concreta a trasferirsi in azzurro. Il rapporto tra il giocatore e l’allenatore livornese è il vero catalizzatore di questa operazione. Secondo quanto riporta Pedullà, tra Rabiot e Allegri esiste un filo diretto particolare: il francese seguirebbe il tecnico ovunque, dato che Allegri è stato determinante per la sua carriera, soprattutto per il suo trasferimento in Italia quando altre società erano già interessate. Rabiot e il Napoli: ecco cosa sta succedendo. Gli azzurri avevano già provato a inserirsi nella trattativa lo scorso giugno, sfruttando il rapporto consolidato tra il direttore sportivo Manna e il centrocampista, risalente ai tempi della Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rabiot-Napoli: arriva la novità dell’ultim’ora, ecco cosa filtra

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