Rabiot-Napoli Allegri spinge | il Milan fissa il prezzo

Il Napoli sta valutando l'acquisto di un centrocampista, con attenzione a Rabiot. L'allenatore della squadra spinge per rafforzare la rosa. Il Milan ha stabilito un prezzo per il trasferimento del giocatore. Allegri, invece, sta spingendo per l'inserimento di Rabiot nel suo reparto mediano. La trattativa tra le parti è in corso, ma nessuna delle due ha ancora ufficializzato un accordo.

Il Napoli guarda anche al centrocampo per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra i nomi seguiti con attenzione ci sarebbe Adrien Rabiot, profilo che il nuovo tecnico azzurro conosce molto bene e che considera da tempo un giocatore di grande affidabilità. Il legame tra Allegri e il centrocampista francese è solido. I due hanno lavorato insieme prima alla Juventus e poi al Milan. Proprio questo rapporto tecnico potrebbe riportare Rabiot al centro delle valutazioni di mercato, soprattutto se il Napoli dovesse decidere di intervenire con un innesto di esperienza in mezzo al campo. Secondo il Corriere dello Sport, il futuro del francese potrebbe tornare a intrecciarsi con quello dell’allenatore livornese. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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