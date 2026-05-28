Massimiliano Allegri ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo le indiscrezioni sul piano segreto di Rangnick, senza confermarlo ufficialmente. Sono stati menzionati nuovi candidati per la panchina e il possibile trasferimento di Rabiot, che potrebbe essere interessato a club come Inter e Napoli. La discussione si concentra sugli sviluppi futuri legati alla rosa e al cambio di allenatore, ma non sono state fornite conferme ufficiali sui nomi o le trattative in corso.

Si prospettano delle settimane molto importanti per il Milan. E' in atto una vera e propria rivoluzione, con l'organigramma tecnico e societario completamente da ridisegnare. Non manca, però, un'occhio al mercato, con Rabiot che fa parlare di sé per una possibile cessione a una diretta rivale. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: Massimiliano Allegri rompe il silenzio. L'occasione è speciale: la prima edizione del Premio Galeone, andata in scena oggi a Pescara. L'ormai ex allenatore del Milan, ora a un passo dalla panchina del Napoli, è stato uno degli allievi storici di Giovanni Galeone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri rompe il silenzio. Il piano segreto di Rangnick. Rabiot tra Inter e Napoli

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Milan Flash - Cardinale pronto a ribaltare tutto

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