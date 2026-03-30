In casa Milan, Adrien Rabiot ha superato l’infortunio e ha fornito rassicurazioni a mister Allegri. Il giocatore si candida così per una maglia da titolare nel posticipo di Pasquetta contro il Napoli. La squadra si prepara alla sfida, mentre Rabiot si allena con il resto del gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio.

Allarme rientrato in casa Milan: Adrien Rabiot rassicura Massimiliano Allegri e si candida per una maglia da titolare nel posticipo di Pasquetta contro il Napoli. Il centrocampista francese, che aveva messo in apprensione l’ambiente rossonero dopo l’annuncio di Didier Deschamps su un colpo al ginocchio subito in allenamento, ha già dato segnali inequivocabili di recupero. La scelta del C.T. di tenerlo a riposo precauzionale durante l’ultima amichevole della Francia contro la Colombia — dove il numero 12 è comunque apparso regolarmente in panchina — conferma la natura lieve del trauma contusivo. L’importanza tattica di Rabiot per gli equilibri del Milan è certificata dai numeri e dalla dipendenza mostrata dalla squadra nelle sue rare assenze. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Rabiot vede il Napoli: infortunio superato e rassicurazioni ad Allegri

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