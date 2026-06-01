Il Milan potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per acquistare Rabiot. La trattativa con il Napoli rimane un’ipotesi, ma non è confermata. Rabiot ha un rapporto stretto con l’attuale allenatore, con cui ha lavorato in passato. La possibilità di un trasferimento dipende da vari fattori, tra cui anche le preferenze del giocatore. Al momento non ci sono conferme ufficiali su un suo passaggio in una delle due squadre.

Rabiot sarebbe un investimento simil Lukaku. Rabiot al Napoli. Possibile ma tutt’altro che certo. Il calciatore francese è molto legato ad Allegri. Lo ha incontrato alla Juventus dove è diventato un suo fedelissimo. Lo ha seguito al Milan – riducendosi lo stipendio – dopo aver rotto col Marsiglia per una lite nello spogliatoio con Rowe. Rabiot ha 31 anni, ha sette mesi più di Anguissa il calciatore che il francese dovrebbe sostituire. Ma non è un ‘operazione così semplice. Rabiot ha un contratto con i rossoneri fino al 2028, quindi ha altri due anni da fare con loro. Un ingaggio alto: 5,5 milioni. E, come scrive la Gazza, il club rossonero potrebbe chiedere venti milioni per il suo cartellino (lo ha pagato dieci). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rabiot, il Milan potrebbe chiedere 20 milioni

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