Salta il passaggio al Napoli? L’agente chiude ogni porta | le parole

L’allenatore sembra deciso a rimanere all’Al Hilal, dove si trova attualmente, lasciando da parte eventuali possibilità di un ritorno in Italia. L’agente ha infatti confermato che non ci sono piani di trasferimento e che il tecnico intende continuare nel club saudita. Questa dichiarazione chiude ufficialmente ogni spiraglio di un ritorno nel campionato italiano, mantenendo invariata la situazione attuale. Nessuna indicazione è stata data riguardo a eventuali altre destinazioni o cambi di idea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui