Salta il passaggio al Napoli? L’agente chiude ogni porta | le parole
L’allenatore sembra deciso a rimanere all’Al Hilal, dove si trova attualmente, lasciando da parte eventuali possibilità di un ritorno in Italia. L’agente ha infatti confermato che non ci sono piani di trasferimento e che il tecnico intende continuare nel club saudita. Questa dichiarazione chiude ufficialmente ogni spiraglio di un ritorno nel campionato italiano, mantenendo invariata la situazione attuale. Nessuna indicazione è stata data riguardo a eventuali altre destinazioni o cambi di idea.
Simone Inzaghi non avrebbe intenzione di ritornare in Italia e vorrebbe proseguire all’Al Hilal: l’agente Pastorello ha archiviato definitivamente ogni ipotesi di addio dalla Saudi Arabia, confermando la permanenza del tecnico. Federico Pastorello, procuratore dell’allenatore, ha spento sul nascere le voci che da giorni circolavano su un possibile approdo di Inzaghi sulla panchina del Napoli. Intervenuto durante la presentazione del Golden Boy, il manager ha fornito una risposta inequivocabile sul futuro del suo assistito. Non ci sarà alcun ritorno in Serie A nel breve termine: il tecnico di Piacenza è convinto della bontà del progetto saudita e intende proseguire l’avventura con gli Hilal. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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