Un cucciolo di cane importato illegalmente dal Marocco in Italia è stato soppresso a Vittorio Veneto dopo aver mostrato segni di rabbia. I controlli veterinari hanno confermato la presenza del virus, portando alla decisione di abbattere l’animale. È stato avviato un monitoraggio sanitario di sei mesi per le persone e gli animali entrati in contatto con il cucciolo. L’incidente ha portato a un’indagine sulla catena di importazione illegale.

Vittorio Veneto (Treviso), 1 giugno 2026 – Era malato di rabbia il cucciolo di cane importato illegalmente in Italia dal Marocco e soppresso nei giorni scorsi a Vittorio Veneto (Treviso), dopo i controlli che hanno confermato il sospetto di una brava veterinaria. L’Istituto zooprofilattico delle Venezie ha certificato la diagnosi. L’azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso ha stabilito la vaccinazione obbligatoria per cani e gatti domestici. Ma non finisce qui. Si dovranno tracciare tutti i contatti, con le persone ma anche con gli animali. “Il monitoraggio in Italia dovrà durare sei mesi”, chiarisce Paola De Benedictis, direttrice del Centro di referenza nazionale WoahFao dell’IZSVe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Rabbia, in Italia “un caso importato dal Marocco. Ora monitoraggio per sei mesi”

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