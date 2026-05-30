Caso di rabbia a Vittorio Veneto per un cane importato illegalmente dal Marocco | vaccinazione per migliaia di cani e gatti

Notizia in breve

A Vittorio Veneto, un cane importato illegalmente dal Marocco è risultato positivo alla rabbia. Sono stati avviati vaccini e profilassi per migliaia di cani e gatti presenti nella zona. Inoltre, 30 persone sono state sottoposte a controlli preventivi. La scoperta ha generato un forte clamore tra i residenti.