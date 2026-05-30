Caso di rabbia a Vittorio Veneto per un cane importato illegalmente dal Marocco | vaccinazione per migliaia di cani e gatti
A Vittorio Veneto, un cane importato illegalmente dal Marocco è risultato positivo alla rabbia. Sono stati avviati vaccini e profilassi per migliaia di cani e gatti presenti nella zona. Inoltre, 30 persone sono state sottoposte a controlli preventivi. La scoperta ha generato un forte clamore tra i residenti.
Un cane importato illegalmente dal Marocco è risultato positivo alla rabbia a Vittorio Veneto. Scattano vaccini per migliaia di animali domestici e profilassi per 30 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CASO DI RABBIA, PROFILASSI PER 30 PERSONE. OBBLIGO DI VACCINO PER OLTRE 5000 CANI E ... | 29/05/2026
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Caso di rabbia canina a Vittorio Veneto: indagini sanitarie, profilassi per i contatti e vaccino obbligatorio per cani e gatti. #Veneto #Treviso #Cronaca #Sanita #Inevidenza x.com
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