Quirinale Mattarella tra il Terzo settore per l’80esimo della Res

Notizia in breve

Per l’80esimo della Resistenza, il Quirinale ha organizzato un evento con la partecipazione di rappresentanti del Terzo settore. La scelta degli ospiti tra le fasce più deboli è avvenuta attraverso un bando pubblico rivolto a organizzazioni e associazioni che operano in ambiti sociali e di tutela dei diritti. La selezione si è basata su criteri di rappresentatività e coinvolgimento in progetti di supporto alle comunità vulnerabili. Gli invitati sono stati scelti tra coloro che hanno aderito ai bandi e hanno presentato progetti qualificanti.