Due giovani sono stati premiati al Quirinale con il riconoscimento di «Alfiere della Repubblica» durante una cerimonia alla presenza del Presidente della Republica. Hanno varcato il portone del palazzo presidenziale per ricevere gli attestati direttamente dal Capo dello Stato. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale, con i premiati che sono stati chiamati uno ad uno per ricevere il riconoscimento.

Hanno varcato il portone del Quirinale per ricevere direttamente dalle mani del Presidente Sergio Mattarella gli attestati d’onore di «Alfiere della Repubblica». Sono i 28 ragazzi di tutta Italia che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico e altruismo, così da contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di chi si trova in una situazione di difficoltà o vulnerabilità. «Sperimentare e comunicare la solidarietà» è il tema che ha ispirato la scelta dei giovani insigniti nel corso della cerimonia di ieri mattina. E tra i premiati dal Capo dello Stato ci sono ben due giovani della penisola sorrentina: Matteo Morvillo ed Amedeo Valestra.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Alfieri della Repubblica, Matteo e Amedeo premiati al Quirinale: il riconoscimento da Sergio Mattarella

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