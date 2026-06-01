Quindici anni di Pedibus | festa e premi per i piccoli camminatori di Santarcangelo

Sabato 30 maggio, nella sala Baldini della biblioteca comunale, si è svolta una cerimonia di premiazione per i bambini e le bambine che hanno partecipato al Pedibus durante l’anno scolastico 20252026. La manifestazione ha celebrato i quindici anni del servizio, con un evento che ha visto premi e momenti di festa dedicati ai piccoli camminatori. La sala era piena di genitori e bambini, tutti presenti per l’occasione.

Si è svolta sabato, 30 maggio, nella sala Baldini della biblioteca comunale la premiazione dei bambini e delle bambine che nell’anno scolastico 20252026 hanno partecipato al Pedibus. Il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle istituzioni scolastiche Luca Paganelli hanno consegnato i diplomi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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