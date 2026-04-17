Dentro è festa per i 30 anni di Arpa Piemonte fuori c' è la protesta dei lavoratori | Quindici anni di tagli una risposta miope e pericolosa davanti a sfide ambientali e sanitarie

All’interno della sede di Arpa Piemonte si festeggiano i trent’anni di attività con la partecipazione di rappresentanti istituzionali a livello regionale e nazionale. Tuttavia, all’esterno si svolge una protesta dei lavoratori, che denunciano quindici anni di tagli e mettono in discussione le politiche adottate di recente, ritenute rischiose in relazione alle sfide ambientali e sanitarie. La manifestazione si svolge di fronte all’edificio, in una giornata caratterizzata da entrambe le scene.

Mentre all'interno della sede di Arpa Piemonte, in via Pio VII 9, si celebrano "i 30 anni al fianco dell'ambiente” al cospetto delle istituzioni locali e nazionali, dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, fuori si.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Firenze, la protesta dei lavoratori dei musei davanti alla Venere di Botticelli: “Senza salario dopo anni di precariato”“Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli” dentro la Galleria degli Uffizi, “per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo... Una bara come simbolo della morte dell'Ast: protesta dei lavoratori davanti all'ArsSit in di protesta di alcuni lavoratori interinali dell'Ast (Azienda siciliana trasporti) davanti a Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento... Tutti gli aggiornamenti Dentro è festa per i 30 anni di Arpa Piemonte, fuori c'è la protesta dei lavoratori: Quindici anni di tagli, una risposta miope e pericolosa davanti a sfide ambientali e ...Uno striscione, bandiere e un particolare omaggio: filtri di particolato atmosferico come assaggio per valorizzare e diffondere l'eccellenza del PM10 piemontese DOCG ... torinotoday.it Arpa Piemonte, 30 anni di ambiente e verità: Non siamo censori, ma garanzia per il Paese (VIDEO)Dai dati alla tutela del territorio: istituzioni unite a Torino per celebrare l’Agenzia che misura la salute dell’ambiente ... giornalelavoce.it