In occasione degli 80 anni di La Nostra Famiglia, si è tenuta una festa dedicata alla solidarietà per i bambini. Durante l'evento, sono state poste domande su come l'accoglienza di due bambini si sia evoluta in attività di ricerca scientifica. È stato anche illustrato il lavoro di professionisti che seguono oltre tremila ragazzi in Friuli. La celebrazione ha coinvolto persone e famiglie, senza specificare dettagli sui singoli interventi o iniziative.

? Domande chiave Come si è trasformata l'accoglienza di due bambini in ricerca scientifica?. Chi sono i professionisti che seguono oltre tremila ragazzi in Friuli?. Come riesce un'associazione a coniugare carità e medicina d'eccellenza?. Cosa garantisce il supporto quotidiano ai piccoli pazienti di San Vito?.? In Breve L'associazione assiste 23.257 persone e gestisce 167 progetti di ricerca scientifica.. In Friuli 3.180 bambini ricevono cure ambulatoriali o assistenza diurna annuale.. Pasian di Prato serve 1.506 utenti ambulatoriali con il supporto di 227 professionisti.. San Vito al Tagliamento offre trattamento intensivo e istruzione a 145 bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni di La Nostra Famiglia: festa e solidarietà per i piccoli

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