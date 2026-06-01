Qui pergolettese A breve l’annuncio del nuovo tecnico L’esordiente Giosa per la panchina
I dirigenti della Pergolettese stanno per annunciare il nuovo allenatore, con un comunicato previsto a breve. L’ultimo nome emerso è quello di Giosa, che farà il suo esordio come tecnico. Nei giorni scorsi si sono susseguiti incontri frequenti tra i responsabili della squadra, mentre si definivano i dettagli per la prossima stagione in Serie C, alla ottava consecutiva nel campionato.
Sono giorni di incontri serrati tra i dirigenti della Pergolettese, in vista dell’ottava stagione consecutiva in Serie C. La nuova dirigenza targata Phoenix, che ai primi di maggio ha acquisito la maggioranza del club, vuole costruire una squadra che possa raggiungere una salvezza tranquilla, con il sogno proibito di un piazzamento playoff. A breve dovrebbe essere ufficializzato il nome del tecnico: da giorni si parla di Antonio Giosa (nella foto), fino alla stagione appena conclusa vice-allenatore dell’Ospitaletto, come probabile successore di Mario Tacchinardi. L’annuncio arriverà tra martedì e mercoledì. Per quanto riguarda la rosa dovrebbero essere confermati Cordaro, Doldi, Rossetti, Ferrandino, Bane, Corti, Jaouhari, Pala, Tremolada, Orlandi e Roversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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