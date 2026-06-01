Qui pergolettese A breve l’annuncio del nuovo tecnico L’esordiente Giosa per la panchina

Notizia in breve

I dirigenti della Pergolettese stanno per annunciare il nuovo allenatore, con un comunicato previsto a breve. L’ultimo nome emerso è quello di Giosa, che farà il suo esordio come tecnico. Nei giorni scorsi si sono susseguiti incontri frequenti tra i responsabili della squadra, mentre si definivano i dettagli per la prossima stagione in Serie C, alla ottava consecutiva nel campionato.