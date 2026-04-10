Oggi è stato annunciato il rinnovo del contratto per l’allenatore della squadra di calcio. Il tecnico toscano avrà piena autonomia nelle decisioni relative alla squadra, senza restrizioni sui poteri. Contestualmente, è stato comunicato il ruolo di un nuovo membro dello staff, che assumerà un incarico di rilievo all’interno del team tecnico. La società ha ufficializzato le novità attraverso un comunicato stampa.

di Angelo Ciarletta Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo del contratto: il mister toscano avrà pieni poteri. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. La Juve apre un nuovo capitolo della sua storia recente. Secondo un’analisi di Tuttosport, il club annuncerà oggi il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti fino al 2028. Questo accordo non è un semplice prolungamento, ma rappresenta una vera e propria investitura che concede al tecnico poteri decisionali che vanno oltre il rettangolo di gioco.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! A differenza del 2005, quando rifiutò un ruolo dirigenziale per sentirsi solo un uomo di campo, oggi il tecnico si sente pronto per guidare la strategia societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Dentro al nuovo ruolo di Lucio

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