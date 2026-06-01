Il Lumezzane ha già iniziato la preparazione per la prossima stagione, con l’esterno Carlini il primo acquisto ufficiale. Il club ha confermato anche la permanenza di Monachello, che ha promesso di segnare. Il direttore sportivo sta gestendo diverse trattative per rinforzare la rosa in vista del nuovo campionato, che prevede diversi cambiamenti rispetto alla stagione precedente.

Il Lumezzane sta già lavorando a pieno ritmo per la nuova stagione. Sono molteplici le trattative che il ds Simone Pesce sta portando avanti in vista di un nuovo campionato che vedrà diversi cambiamenti in casa rossoblù. L’intento della società guidata dal presidente Andrea Caracciolo (nella foto) rimane quello di inserirsi tra i protagonisti puntando su un gruppo di giovani talenti. In quest’ottica il sodalizio valgobbino ha già annunciato il primo arrivo. Ha infatti firmato il contratto che lo legherà al Lumezzane il terzino sinistro Cristian Carlini, classe 2007, che nella stagione che si sta concludendo ha giocato con il Ligorna in serie D e che si è legato fino al 2029. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Qui lumezzane. L’esterno Carlini è il primo innesto. Monachello resta e promette gol

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