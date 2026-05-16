Durante l'ultima conferenza stampa della stagione, il coach ha risposto senza esitazioni alla domanda riguardante un possibile acquisto di John Petrucelli. La squadra di basket ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del giocatore, che rappresenta il primo grande arrivo sotto la guida tecnica di Jasmin Repesa. La firma del contratto è stata confermata poco dopo, segnando un passo importante per il club in vista delle prossime partite.

Nell’ ultima conferenza stampa stagionale, Jasmin Repesa non ha esitato quando gli è stato chiesto di un possibile arrivo di John Petrucelli. Il coach croato ha infatto confermato che l’ex Trapani dovrebbe essere un giocatore del Napoli Basket per la stagione 202627. L’innesto di John Petrucelli nel roster non è un’operazione di contorno, ma un investimento strutturale. L’esterno italo-americano (classe 1992) porta in dote un pedigree difensivo che ha pochi eguali in LBA, come testimoniano i due titoli consecutivi di m iglior difensore della Serie A (2023, 2024). Il legame con Repesa determinante per portare Petrucelli a Napoli. Il fattore determinante dell’operazione è il legame con Repesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli Basket, John Petrucelli è il primo grande innesto dell’era Repesa

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