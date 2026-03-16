Lumezzane di misura Il gol di Ghillani affonda la Pro Patria

Il Lumezzane ha vinto 1-0 contro la Pro Patria grazie a un gol di Ghillani, consolidando così la sua posizione in classifica e rafforzando le speranze di raggiungere i playoff. La partita si è svolta con intensità, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo, ma è stato il Lumezzane a trovare il gol decisivo nel corso del match.

Il Lumezzane non sbaglia e consolida la sua voglia di play off battendo 1-0 una coriacea Pro Patria. Nonostante una classifica sempre più compromessa, i Tigrotti non vogliono arrendersi e lottano sino al termine per conquistare un risultato positivo al Saleri, ma la squadra di mister Troise sblocca il risultato al primo, vero affondo, conducendo poi in porto un successo che consente ai rossoblù di portarsi a +3 sulle squadre che inseguono gli spareggi promozione. Dopo la brillante prova in casa del Renate, i valgobbini partono decisi e assumono le redini del gioco. Il risultato si sblocca già all’8’: Ghillani (nella foto) scambia con Ferro e scaglia una sventola che trafigge Sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lumezzane di misura. Il gol di Ghillani affonda la Pro Patria Articoli correlati Union Brescia di carattere: Pro Patria piegata 3-2 sotto lo sguardo di Guardiola: gol e highlightsServe cuore, qualità e una buona dose di personalità per vincere partite come questa. Leggi anche: Virtus Verona in trasferta contro la Pro Patria: sfida cruciale nel girone A di Serie C. Aggiornamenti e notizie su Lumezzane di misura Il gol di Ghillani... Temi più discussi: Il Lumezzane batte col brivido la Pro Patria: 1-0 per l’ottavo posto; Serie C Girone A, il Lumezzane la spunta di misura sulla Pro Patria. Il match viene deciso dalla rete di Ghillani ad inizio primo tempo; Lumezzane-Pro Patria: 1-0. Tigrotti senza punti e senza fortuna; Pro Patria a Lumezzane con la forza della disperazione. Lumezzane di misura. Il gol di Ghillani affonda la Pro PatriaIl Lumezzane non sbaglia e consolida la sua voglia di play off battendo 1-0 una coriacea Pro Patria. Nonostante ... ilgiorno.it Deratti giganteggia, Ghillani graffia: le pagelle del LumezzaneI valgobbini superano di misura la Pro Patria e salgono all’ottavo posto: Caccavo lavora bene sui centrali avversari, anche se gli manca concretezza ... giornaledibrescia.it Allo stadio #Saleri di #Lumezzane, la Aurora Pro Patria 1919 - Official esce immeritatamente sconfitta 1-0. Il risultato finale, griffato dalla rete di #AlessandroGhillani all'8', non rende merito alla prova generosa dei tigrotti che avrebbero meritato miglior sorte. - facebook.com facebook PRE MATCH – Le parole di Mister Bolzoni alla vigilia di Lumezzane-Pro Patria aurorapropatria1919.com/pre-match-le-p… x.com