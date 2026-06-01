Il commissario agli Affari interni ha espresso apprezzamento per le politiche italiane in materia di migrazione durante un’audizione in commissione Giustizia. Ha detto che il paese sta seguendo la strada corretta e ha elogiato gli sforzi compiuti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure specifiche o sui risultati ottenuti. La dichiarazione ha suscitato reazioni positive tra i rappresentanti dell’Unione Europea presenti.

Magnus Brunner, commissario agli Affari interni, ha tenuto un’audizione in commissione Giustizia (Libe) del Parlamento Ue durante la quale ha parlato anche di migranti e di immigrazione, facendo il punto su quanto sta facendo l’Unione europea per migliorare la gestione dei flussi e la tutela dei confini. In questo quadro l’Italia è fondamentale, perché dopo anni in cui è stata succube di decisioni altrui in fatto di immigrazione, nonostante sia uno dei Paesi più esposti in tal senso, ha anche dettato la tabella di marcia e portato all’attenzione degli altri Paesi la sue idee e soluzioni. “In Italia sono stati fatti progressi importanti sulle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Questione migranti, un altro plauso dell'Ue all'Italia: "È sulla strada giusta"

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