L'Europarlamento ha approvato una direttiva anticorruzione che richiede all’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. La decisione si inserisce in un contesto di critiche sull’operato del governo italiano in materia di giustizia, con l’Unione Europea che ha ribadito la necessità di adeguarsi alle norme comunitarie. La questione si aggiunge ad altri episodi di contestazioni legali nei confronti dell’esecutivo.

In fatto di giustizia, per il governo di Giorgia Meloni piove sul bagnato. Dopo il flop del referendum sulla separazione delle carriere, arriva anche la decisione del Parlamento europeo che, con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti, ha dato il via libera alla direttiva anticorruzione, che stabilisce a livello europeo le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificati come reati dai Paesi UE. Un elenco in cui, come prevedibile, è presente anche l’abuso d’ufficio, definito “esercizio illecito di funzioni pubbliche” e che, per Bruxelles, deve essere perseguito dai Paesi membri, invitandoli ad adottare le misure necessarie affinché “costituiscano reato determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dall’Europarlamento un altro ceffone sulla Giustizia al governo italiano. Via libera alla direttiva anticorruzione che sottolinea l’importanza dell’abuso d’ufficio. L’Ue: “L’Italia dovrà reintrodurre questo reato”

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