Italia-Ungheria questione di feeling | intesa immediata tra Meloni e Magyar su migranti e nuova Ue

Nella giornata di ieri, le relazioni tra Italia e Ungheria si sono rafforzate attraverso incontri che hanno consolidato una collaborazione su questioni come i migranti e le politiche europee. La continuità tra i governi ha rafforzato un rapporto di intesa immediata, segnato da posizioni condivise e da un approccio di dialogo aperto. Le discussioni hanno evidenziato una volontà di lavorare insieme su temi di interesse comune, senza cambiamenti significativi rispetto al passato.

Questione di feeling, tra Italia e Ungheria, ieri con Orbàn, oggi con il suo successore. Nulla cambia, anzi, le prospettive lasciano intendere una fase di grande collaborazione su temi comuni. “Ho ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il primo ministro eletto dell’Ungheria, Péter Magyar, per un primo e proficuo confronto in vista del suo prossimo insediamento”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sceglie i social per fissare subito il tono del primo faccia a faccia con il leader conservatore che tra pochi giorni prenderà ufficialmente il posto di Viktor Orbán alla guida del governo ungherese. A Palazzo Chigi, nel pieno di una fase di ridefinizione degli equilibri europei, il colloquio tra i due è servito soprattutto a misurare convergenze e margini di cooperazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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