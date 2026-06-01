Dischetti esfolianti già popolari sono progettati per rimuovere impurità e ridurre i pori, contribuendo a un aspetto più luminoso della pelle. La loro applicazione mira a favorire l’effetto Glass Skin, uno stile di pelle liscia e traslucida. La routine di cura della pelle si concentra sulla pulizia e sulla preparazione della pelle prima di applicare il trucco, sottolineando l’importanza di mantenere la pelle sana e levigata.

La skincare routine ci ha insegnato che la cura della pelle viene prima di tutto, perfino di un make-up ben realizzato. Un’attenzione per la routine di bellezza che serpeggiava tra le più attente beauty lovers, ma che ha avuto la sua conferma definitiva con la diffusone della skincare coreana che ha reso la beauty routine un vero rituale con tutti i suoi passaggi da eseguire in modo meticoloso. Perché anche se impegnativa il risultato è un effetto Glass Skin o pelle di vetro a cui nessuna di noi sembra riuscire a rinunciare. Nonostante sia una routine di bellezza lunga e laboriosa, a volte ci sono dei prodotti che la rendono meno impegnativa come i dischetti esfolianti e Zero Pore Pads di Medicube sembra avere tutto quello che desideri: facilità d’uso e risultati impeccabili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Questi dischetti esfolianti già virali, eliminano le impurità e i pori per un effetto Glass Skin

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