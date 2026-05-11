Negli ultimi anni si è diffusa la tendenza alla pelle dall’aspetto lucido e levigato, nota come glass skin, ottenuta attraverso primer luminosi, sieri e numerosi passaggi di skincare. Tuttavia, questa modalità ha suscitato alcune critiche riguardo alla sua complessità e all’effetto finale, che può risultare troppo artificiale o fastidioso per alcuni. Ora si assiste a un ritorno alla pelle opaca, chiamata matte skin, considerata una scelta più naturale e meno impegnativa.

Primer luminosi, sieri da sovrapporre e routine da dieci step: la glass skin può essere decisamente stancante.e frustrante. Sarà forse per questo che le ultime tendenze in fatto di bellezza ci riportano alla matte skin. Un’estetica che punta a regalare una pelle favolosa, ma con meno sforzi e con qualche cambiamento rispetto al passato. Pori cancellati, pelle che sembra fatta di vetro e super idratazione, la glass skin per anni ha dominato l’estetica beauty (e i ), ma ora qualcosa sta cambiando. La matte skin infatti è apparsa prima sulle passerelle, poi su Tik Tok e Instagram, diventando il nuovo trend a cui ambire. Partiamo da un presupposto: parlare di matte skin non significa in alcun modo tornare ai fondotinta pesanti e super coprenti degli anni Novanta, né all’ossessione per la pelle “appiattita” di inizio anni Duemila.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stanca dell’effetto lucido promosso dalla glass skin? La matte skin è il ritorno al passato che si proietta al futuro. E meno male!

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