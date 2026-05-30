Per un battesimo, si preferiscono abiti meno formali e più moderni. La moda della stagione spinge verso look eleganti ma rilassati, con tessuti leggeri e linee semplici. Si evitano capi troppo principesci o ricchi di dettagli eccessivi, puntando su uno stile più sobrio e raffinato. La scelta si orienta verso tonalità chiare e tessuti di qualità, senza esagerare con accessori vistosi o abiti troppo elaborati.

L ’eleganza delle occasioni speciali cambia tono e si fa più rilassata, sofisticata e contemporanea. Anche il guardaroba dedicato ai battesimi segue questa direzione, mettendo da parte abiti troppo cerimoniosi e dettagli eccessivi. Ecco allora come vestirsi per un battesimo secondo le nuove tendenze: con outfit chic e misurati, pensati per valorizzare la femminilità con naturalezza. Abito midi floreale Un classico, che se scelto e abbinato bene risulta sempre ricercato. In primis, meglio puntare su una stampa chiara o pastello. E occhio alla lunghezza, rigorosamente midi. 5 idee outfit battesimo invitate PE2026. guarda le foto Giacca avvitata e gonna midi Non il solito blazer, per intenderci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Niente eccessi né abiti troppo principeschi: ecco come vestirsi per un battesimo seguendo le tendenze moda più chic della bella stagione

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