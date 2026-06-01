Una selezione di sei libri, ambientati in epoche e paesi diversi, mette in scena personaggi in equilibrio precario. I titoli, scelti per accompagnare le serate di giugno, affrontano temi di tensione e instabilità. Le storie sono adatte a letture brevi, ideali per viaggi o momenti di relax, lasciando però un’impressione di inquietudine o riflessione. Il mese di giugno, con le sue giornate più lunghe, si presta a questo tipo di letture che stimolano pensieri e emozioni.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sullo scaffale questo mese troviamo 6 storie da gustare nel week end, con la finestra aperta, dopo una passeggiata nel verde Giugno è il mese che anticipa le vacanze. Le giornate si allungano, il ritmo rallenta appena, ed è il mese perfetto per libri capaci di accompagnare viaggi brevi e serate con le finestre aperte, ma anche di lasciare addosso una domanda, un’immagine, un’inquietudine su cui riflettere. , uomini e donne costretti a ridefinire sé stessi davanti a un cambiamento, a una perdita, a un desiderio che non possono più ignorare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questa selezione di sei titoli attraversa epoche, Paesi e sensibilità molto differenti, eppure ha un filo comune: racconta personaggi in bilico

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UFOTV Presents: Ancient Advanced Technology - Egypt | Ft. Christopher Dunn | Full Documentary

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