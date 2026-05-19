Dopo la sconfitta nella finale del girone E di Serie D, la squadra di Prato si prepara già a ripartire. La stagione appena conclusa ha lasciato una combinazione di sentimenti, tra orgoglio per quanto fatto e rammarico per l’esito finale. La squadra biancazzurra si focalizza ora sulla prossima sfida, con l’obiettivo di migliorare e tornare a essere protagonista nel campionato. Le emozioni di questa fase si intrecciano con la volontà di ripartire subito, senza perdere di vista le opportunità future.

Orgoglio, un pizzico di rammarico e voglia di guardare subito alla prossima stagione. All’indomani della sconfitta patita dal Prato nella finalissima del girone E di Serie D, sono diverse le emozioni in casa biancazzurra. Da una parte resta la consapevolezza di aver vissuto una stagione da protagonisti. Il che non era affatto scontato, trattandosi del primo anno con la nuova proprietà e alla luce di tutte le difficoltà (a livello di campo ed extra campo) capitate in questi mesi. Dall’altra è innegabile che ci sia un po’ di amarezza per la conclusione di questo percorso, che ha visto la striscia positiva di Risaliti e compagni interrompersi proprio sul più bello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questa stagione ha insegnato molto. Ora il Prato sarà subito protagonista

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