L’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha pubblicato un bando per l’assunzione di 56 operatori sociosanitari. La selezione avviene sulla base dei titoli presentati dai candidati. I contratti previsti sono a termine, della durata di otto mesi, con eventuale possibilità di proroga. La procedura riguarda l’inserimento di personale presso le strutture sanitarie della zona. La domanda di partecipazione può essere presentata secondo le modalità indicate nel bando.

L’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha avviato una procedura per l’inserimento in servizio di 56 nuovi operatori sociosanitari con contratti a termine della durata di otto mesi, con possibilità di estensione. La decisione, che mira a garantire la continuità dei servizi assistenziali sul territorio, è stata formalizzata attraverso una deliberazione del direttore generale Spinosa ed è già operativa. L’intervento si inserisce nel quadro del Piano triennale del fabbisogno del personale programmato per il periodo 2024-2026 dell’ente sanitario. La necessità di questo movimento occupazionale risponde alla volontà di attuare le linee guida previste dal Decreto Ministeriale 772022 riguardanti l’assistenza territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asl Benevento: bando per 56 nuovi OSS, selezione con i titoli

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