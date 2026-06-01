Immaginate di raccogliere tutte le palline da tennis usate in un anno e di impilarne una sull’altra. La colonna raggiungerebbe lo spazio, ben oltre i confini dell’atmosfera terrestre. Non è un’iperbole: è la misura concreta di un problema ambientale che il mondo dello sport ha ignorato per decenni, nascosto sotto la vernice brillante di Wimbledon, del Roland Garros, degli US Open. Ogni anno nel mondo vengono prodotte tra i 300 e i 400 milioni di palline da tennis, e la stragrande maggioranza di esse finisce in discarica, dove resterà per i prossimi quattro secoli. Quattrocento anni. Più di quanto sia passato dalla nascita di Newton, più del tempo intercorso dalla fondazione delle prime colonie americane. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quella pallina gialla che non muore mai: il problema invisibile dei 300 milioni di rifiuti sportivi all’anno

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