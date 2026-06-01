Quella pallina gialla che non muore mai | il problema invisibile dei 300 milioni di rifiuti sportivi all’anno

Da nonewsmagazine.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ogni anno vengono prodotti circa 300 milioni di rifiuti legati a materiali sportivi, tra cui molte palline da tennis usate. Se si impilassero tutte queste palline, la pila supererebbe i confini dell’atmosfera. La maggior parte di queste palline termina in discarica o viene dispersa nell’ambiente, considerando che sono fatte di materiali sintetici che impiegano decenni a degradarsi. La gestione di questi rifiuti rappresenta un problema crescente nel settore sportivo.

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Immaginate di raccogliere tutte le palline da tennis usate in un anno e di impilarne una sull’altra. La colonna raggiungerebbe lo spazio, ben oltre i confini dell’atmosfera terrestre. Non è un’iperbole: è la misura concreta di un problema ambientale che il mondo dello sport ha ignorato per decenni, nascosto sotto la vernice brillante di Wimbledon, del Roland Garros, degli US Open. Ogni anno nel mondo vengono prodotte tra i 300 e i 400 milioni di palline da tennis, e la stragrande maggioranza di esse finisce in discarica, dove resterà per i prossimi quattro secoli. Quattrocento anni. Più di quanto sia passato dalla nascita di Newton, più del tempo intercorso dalla fondazione delle prime colonie americane. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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