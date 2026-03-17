Zanetti ricorda Recoba | Uno dei talenti più puri che abbia mai visto | quella doppietta…

Zanetti ha ricordato Recoba, definendolo uno dei talenti più puri mai visti, citando in particolare una sua doppietta. Il giocatore compie 50 anni e questa giornata viene celebrata come un momento per rivivere le emozioni di un calcio che si distingue per imprevedibilità e passione. La memoria di Recoba viene riproposta attraverso ricordi legati alle sue prestazioni sul campo e alle sue qualità tecniche.

Zanetti. Il traguardo dei 50 anni di Alvaro Recoba non è solo una ricorrenza anagrafica, ma l’occasione per rispolverare frammenti di un calcio romantico e imprevedibile. A tesserne le lodi è un testimone d’eccezione, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, che ai microfoni del Corriere della Sera ha ripercorso gli inizi dell’avventura italiana del “Chino”. Un legame nato lontano dai riflettori, durante i primi tre mesi trascorsi dall’uruguaiano proprio a casa del capitano, dove tra una partita e l’altra è nata un’amicizia fraterna rimasta intatta nel tempo. Il ricordo più vivido di Zanetti resta legato all’esordio leggendario contro il Brescia, una partita che ha segnato la storia interista: “ Non mi toglierò mai dalla mente quella doppietta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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