Fitness | il rischio invisibile dei PFAS nei capi sportivi

Un’indagine pubblicata il 21 aprile 2026 evidenzia come i capi sportivi tecnici possano contenere sostanze chimiche chiamate PFAS. Questi composti sono utilizzati per resistere all’acqua e alle macchie, ma sono stati associati a possibili rischi per la salute. Lo studio analizza la presenza di queste sostanze negli indumenti destinati al fitness, senza avanzare ipotesi sulle conseguenze o sui motivi di questa contaminazione.

Un’indagine pubblicata il 21 aprile 2026 rivela come l’abbigliamento tecnico per il fitness possa diventare un veicolo di contaminazione chimica. La scoperta mette in guardia i praticanti di attività fisica dall’uso di capi contenenti oltre 15.000 sostanze note come PFAS, molecole artificiali che resistono alla degradazione e si accumulano negli organismi umani. Il rischio invisibile tra le fibre dei tessuti tecnici. La ricerca evidenzia un legame preoccupante tra la produzione di abbigliamento sportivo e la presenza di composti per- e polifluoroalchilici. Queste sostanze sono state storicamente impiegate per conferire ai materiali proprietà idrorepellenti e oleorepellenti, garantendo che il sudore non inzuppi le fibre e che lo sporco venga respinto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fitness: il rischio invisibile dei PFAS nei capi sportivi Notizie correlate Cani in pericolo: il rischio invisibile delle processionarie nei parchiCon l’arrivo della stagione calda, la gestione degli animali domestici nelle aree verdi richiede una vigilanza specifica a causa della presenza della... PFAS tossici: Kiabi richiama 5 capi, tra cui tutina neonatoIl marchio francese Kiabi ha lanciato un richiamo urgente per cinque capi di abbigliamento venduti in Francia, a causa della presenza di composti...