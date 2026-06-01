Quattro corpi carbonizzati trovati in un'auto nel cosentino | erano migranti che lavoravano come braccianti

Notizia in breve

Quattro persone sono state trovate morte in un'auto bruciata in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Le vittime, tutte migranti impiegate come braccianti, sono state identificate come corpi carbonizzati all’interno del veicolo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità delle persone coinvolte. Nessuna informazione ufficiale sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.