Quattro corpi carbonizzati trovati in un’auto ad Amendolara

Notizia in breve

Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati in un’auto abbandonata ad Amendolara. Si tratta, secondo le prime ipotesi, di quattro migranti, probabilmente braccianti agricoli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità delle vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La scena è stata sequestrata e sono in corso verifiche sulla provenienza dell’auto e sulle circostanze dell’incidente.