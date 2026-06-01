Quattro corpi carbonizzati trovati in un’auto ad Amendolara
Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati in un’auto abbandonata ad Amendolara. Si tratta, secondo le prime ipotesi, di quattro migranti, probabilmente braccianti agricoli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità delle vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La scena è stata sequestrata e sono in corso verifiche sulla provenienza dell’auto e sulle circostanze dell’incidente.
Secondo gli ultimi aggiornamenti si dovrebbe trattare di quattro migranti, probabilmente braccianti agricoli. Gli inquirenti ipotizzano che potrebbe non trattarsi di un incidente Lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza,sono stati rinvenuti quattro corpi carbonizzati all’interno di un’auto ferma in un distributore di carburante. La macabra scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco che si sono recati sul posto per spegnere le fiamme, durante l’intervento di estinzione dell’incendio, dopo aver ricevuto una segnalazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale, i carabinieri e i militari della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino: le vittime sarebbero migranti
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