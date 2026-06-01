Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un’auto lungo la Statale 106 nel territorio di Amendolara, nel Cosentino. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 1 giugno, sul versante ionico della provincia di Cosenza. La vettura, completamente bruciata, si trovava in una zona isolata della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento lungo la Statale 106 nel Cosentino. Macabra scoperta nel pomeriggio di oggi, 1 giugno, ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Quattro persone sono state trovate senza vita all’interno di un’automobile completamente avvolta dalle fiamme, parcheggiata nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada Statale 106. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, le vittime sarebbero migranti, anche se l’identificazione ufficiale è ancora in corso. L’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato l’incendio e scoperto i quattro corpi carbonizzati all’interno dell’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Orrore ad Amendolara: 4 corpi carbonizzati trovati in un’auto

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