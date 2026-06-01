Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un minivan fermo in un distributore di carburante sulla Statale 106, nel Cosentino. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e recuperato i corpi, senza ancora identificazioni ufficiali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini. La scena è stata sequestrata e sono in corso verifiche per chiarire le cause dell’incendio e l’identità delle vittime.

Quattro corpi carbonizzati dentro un minivan fermo in un distributore di carburante lungo la Statale 106, ad Amendolara, nel Cosentino. È questa la scena terribile davanti alla quale si sono trovati i soccorritori nel pomeriggio di lunedì 1 giugno. Il mezzo era avvolto dalle fiamme nell’area di servizio sul versante ionico della provincia di Cosenza. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno prima domato il rogo e messo in sicurezza la zona, resa ancora più pericolosa dalla vicinanza con la pompa di benzina. Solo al termine delle operazioni di spegnimento è arrivata la scoperta più drammatica: all’interno del veicolo c’erano quattro cadaveri completamente carbonizzati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Quattro corpi carbonizzati in un minivan: la scoperta choc degli investigatori

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