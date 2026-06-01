Quattro migranti pakistani sono stati trovati morti e carbonizzati all’interno di un minivan in una stazione di servizio. Le vittime, presumibilmente impiegate come braccianti agricoli, sono state individuate senza vita in un’area isolata. Le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di omicidio, dopo aver sequestrato il veicolo e avviato indagini. La scena del crimine è stata transennata, e si cercano eventuali testimoni o elementi utili per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Le vittime sarebbero migranti pakistani impiegati come braccianti agricoli. Quattro persone trovate morte e carbonizzate all’interno di un minivan, una stazione di servizio trasformata in scena del crimine e un mistero che con il passare delle ore assume contorni sempre più inquietanti. È quanto accaduto ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza, dove il ritrovamento dei corpi all’interno di un veicolo incendiato ha dato il via a una complessa indagine. Le vittime sarebbero quattro cittadini pakistani, probabilmente impiegati come braccianti agricoli nella zona. In un primo momento si era ipotizzato un incidente o un’esplosione accidentale, ma gli elementi raccolti nelle ore successive stanno spingendo gli investigatori verso scenari differenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Quattro corpi carbonizzati in un minivan, svolta nelle indagini: prende quota l’ipotesi dell’omicidio

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