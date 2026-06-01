Quattro corpi carbonizzati ad Amendolara sulla statale Jonica | inquirenti al lavoro per identificare le vittime
Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un monovolume in fiamme in un’area di servizio vicino Amendolara, sulla statale Jonica. L’incendio si è verificato mentre il veicolo era fermo, e le vittime non sono ancora state identificate. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Tragedia sulla Strada Statale 106 Jonica, in Calabria. Quattro persone sono morte dopo che il monovolume sul quale viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco all’interno di un’area di servizio nei pressi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il rogo mortale è avvenuto all’interno dell’area di servizio IP lungo la statale. Il tratto interessato dal km 394,500 al km 395,200 è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. L’ipotesi dei 4 braccianti di Amendolara. Secondo le prime ricostruzioni, la monovolume a bordo del quale viaggiavano i quattro occupanti ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava all’interno dell’area di servizio della località calabrese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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