Quattro corpi carbonizzati ad Amendolara sulla statale Jonica | inquirenti al lavoro per identificare le vittime

Notizia in breve

Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un monovolume in fiamme in un’area di servizio vicino Amendolara, sulla statale Jonica. L’incendio si è verificato mentre il veicolo era fermo, e le vittime non sono ancora state identificate. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.