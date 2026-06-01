Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un' auto nel Cosentino | le vittime sarebbero migranti

Notizia in breve

Quattro persone sono state trovate morte all’interno di un’auto completamente distrutta dalle fiamme in un’area di Amendolara, sulla costa ionica del Cosentino. Le vittime sarebbero migranti e i cadaveri sono stati individuati dopo l’incendio che ha devastato il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sull’identità delle vittime.