Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un' auto nel Cosentino | le vittime sarebbero migranti
Quattro persone sono state trovate morte all’interno di un’auto completamente distrutta dalle fiamme in un’area di Amendolara, sulla costa ionica del Cosentino. Le vittime sarebbero migranti e i cadaveri sono stati individuati dopo l’incendio che ha devastato il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sull’identità delle vittime.
Quattro persone sono state trovate morte all'interno di un'auto completamente distrutta dalle fiamme ad Amendolara, sulla costa ionica della provincia di Cosenza. Il tragico ritrovamento è avvenuto in un'area di servizio lungo la Strada Statale 106, una delle principali arterie della Calabria. I corpi, completamente carbonizzati, sono stati scoperti dai vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme. Sorpresi dalle fiamme Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, affiancati dagli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza e dai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare le vittime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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