Quattro corpi carbonizzati sono stati scoperti in un'auto ferma presso un distributore di carburante lungo la statale 106 in provincia di. La polizia ha escluso che si tratti di un incidente, avviando un’indagine per chiarire le cause del decesso. L’auto si trovava in un’area di servizio sulla strada statale, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

I cadaveri di quattro persone sono stati trovati carbonizzati in un'auto ferma a un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Le vittime sarebbero quattro migranti. La scoperta e le indagini Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul posto sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Dalle prime indicazioni è emerso che non si sarebbe trattato di un incidente.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Quattro cadaveri trovati carbonizzati in un'auto: «Non è stato un incidente». Indaga la polizia

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